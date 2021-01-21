بسبب الاحتكار.. محامون لبنانيون يقدمون إبلاغا للنائب العام ضد شركات الادوية

2021/01/21 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تقدم عدد من المحامين اللبنانيين، الخميس، بإبلاغ للنيابة العامة المالية في بيروت، ضد شركات تقوم باحتكار الأدوية وتقوم بتخبئتها في مستودعاتها.

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