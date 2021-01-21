سائرون يطالب بحفظ الأمن: نؤكد على ضرورة وحدة الموقف الوطني تجاه القضايا المصيرية

2021/01/21 | 14:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

استنكر تحالف سائرون "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد صباح اليوم.

وقال التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الثاني 2021) إننا "في الوقت الذي نعرب فيه عن حزننا العميق لسقوط عدد من الشهداء والجرحى نؤكد في الوقت نفسه على أن مثل هذه الأفعال الإجرامية تقف خلفها أجندات معادية للعراق غرضها زعزعة الأمن وخلق حالة من الفوضى والاحتقان الاجتماعي".

وأضاف، "نهيب بالقوى الأمنية بكل عناوينها أن تكون على استعداد تام لحفظ الأمن ودرء خطر الإرهاب".

وأكد التحالف على " ضرورة وحدة الموقف الوطني تجاه القضايا المصيرية التي تهدد وحدة العراق واستقراره وعدم السماح لأية قوى داخلية كانت او خارجية ان تعبث بامن العراق وسلامة شعبه".

حذر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم من عودة المشهد الأمني إلى زمن الانتكاسات التي تجاوزها العراقيون.

وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الثاني 2021)، "فجعنا بسقوط عدد من المواطنين الآمنين ضحايا بين شهيد وجريح بانفجاريين استهدفا منطقة الباب الشرقي صباح اليوم وسط العاصمة بغداد"ز

وأعرب الحكيم عن "شديد استنكارنا لهذين الاعتداءين الغادرين فإننا نطالب الجهات الأمنية بسرعة الوقوف على أسبابها وحيثياتها، ونحذر من عودة المشهد الأمني إلى زمن الانتكاسات التي تجاوزها العراقيون قبل سنوات بصبرهم وتكاتفهم".

واعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، أن انفجاري بغداد يستهدفان "الاستحقاقات الوطنية الكبيرة"، مشدداً على وجوب الوقوف بوجه "المحاولات المارقة" لزعزعة استقرار العراق.

وقال الرئيس في تدوينة تابعها "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، إن "الانفجارين الارهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام".

واضاف، "نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا".

‏وختم بالقول: "نسأل الله ان يتغمد الضحايا برحمته وأن يشفي الجرحى".

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