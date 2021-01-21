بعد تفجيري الطيران.. صحة النجف ترفد المصرف الوطني لنقل الدم بـ 220 قنينة

2021/01/21 | 14:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / النجف ..اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الخميس، عن رفد المصرف الوطني لنقل الدم في بغداد بـ 220 قنينة دم لاسناد المؤسسات الصحية التي تعالج جرحى الانفجار الذي هز العاصمة بغداد صباح اليوم.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” دائرة صحة النجف الاشرف ارسلت وبشكل عاجل 220 قنينة دم للمصرف الوطني لنقل الدم في بغداد لاسناد المؤسسات الصحية التي تعالج جرحى الانفجار”.واضاف الحميداوي ان “الدائرة بادرت وحال حصول الانفجار بارسال قناني الدم لمختلف الفصائل بهدف مساعدة المؤسسات الصحية التي استقبلت الجرحى”.انتهى /25ش

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