مفوضية حقوق الانسان تحمل الاجهزة الامنية مسؤولية الخرق الامني وتحذر من تكراره

2021/01/21 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ادانت المفوضية العليا لحقوق الانسان التفجير الاجرامي المزدوج الذي استهدف المدنيين الابرياء في ساحة الطيران وسط بغداد .وحملت المفوضية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ، الاجهزة الامنية مسؤولية الخرق والانتكاسة الامنية التي حصلت ، وحذرت من تكرارها لما فيها من انعكاسات سلبية على حياة وامن المواطنين.وطالبت المفوضية في الوقت نفسه الاجهزة الامنية بالقيام بواجباتها بحماية الارواح والممتلكات ومعاقبة المقصرين من منتسبيها./انتهى9

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