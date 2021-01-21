السفارة الايرانية تعلق على التفجير الارهابي المزودج وسط بغداد

2021/01/21 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصدرت السفارة الايرانية لدى العراق، بيانا ادانت فيه التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا العاصمة بغداد اليوم الخميس؛ وراح ضحيتهما عدد من المواطنين الابرياء .واعربت السفارة الايرانية في بيانها، عن تعاطفها مع عوائل ضحايا هذه الجرائم الارهابية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.كما جدد البيان مواقف ايران المساندة دوما للحكومة والشعب العراقيين؛ والاستعداد لتقديم كافة المساعدات المحتملة.وتطلعت السفارة الايرانية، الى ان تتمكن الجهات الامنية العراقية من القبض على الضالعين الرئيسين في هذه الجرائم ومعاقبتهم باسرع وقت ممكن./انتهى9

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