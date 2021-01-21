طهران تدين هجوم الطيران الانتحاري وتبدي استعدادها ’’لأي مساعدة ممكنة’’

2021/01/21 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أدانت السفارة الإيرانية في بغداد، الخميس (21 كانون الثاني 2021)، الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة الطيران وسط العاصمة، فيما أبدت استعدادها لأي مساعدة ممكنة.

وقالت السفارة في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم): "ندين بشدة الهجومين الإرهابيين في العاصمة العراقية اليوم الخميس والذان أسفرا عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين العراقيين الأبرياء".

وقدمت السفارة بحسب بيانها، "تعازيها لأسر ضحايا هذه الجريمة الإرهابية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل".

وتابع البيان، أن "السفار تدعم الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية"، مضيفاً أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كعادتها، تؤكد على دعم العراق حكومة وشعباً ومستعدة لأي مساعدة ممكنة".

وأعربت السفارة الإيرانية عن "أملها في أن تقوم الأجهزة الأمنية العراقية قريباً باعتقال المسؤولين عن تنفيذ الانفجار الرئيسيين وتقديمهم للعدالة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة الطيران، وسط بغداد.

وقال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، "الحصيلة الأولية لهجوم ساحة الطيران ارتفعت إلى 13 شهيداً و28 جريحاً حتى الآن".

وأضاف، أن "هذه الحصيلة رسمية، وغير نهائية وقابلة للارتفاع".

وعن تفاصيل الهجوم، قال المحنا إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله".

وتابع، أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول".

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الانفجار الأول وقع قرب سينما غرناطة بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض.

وقال المتحدث باسم القيادة، تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز، إن "الانفجار الأول حدث قرب يسنما غرناطة، بعد تمثيل الإرهابي لدور المريض، أعقبه انفجار ثانٍ بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وكانت عمليات بغداد، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن انتحاريين اثنين، أقدما على تفجير نفيسيهما في ساحة الطيران وسط العاصمة.

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