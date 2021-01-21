باسم يوسف من

2021/01/21 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمع نجم باسم يوسف خلال مرحلة الثورات و"الربيع العربي"، ولم يوفر بانتقاداته الساخرة التي أضحكت ولا تزال الملايين، المسؤولين المصريين.لكن بعد عقد على ثورة يناير، بات النقد السياسي والسخرية في مصر من الماضي.

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