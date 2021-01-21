وزير الثقافة: استبعدنا 10 مديرين عامين مدانين وحذفنا أكثر من 80 قسماً وشعبةً

2021/01/21 | 14:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدَّ وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم اليوم الخميس إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة، والانتهاء من الهيكلية الإدارية أساس العمل الثقافي في المرحلة المقبلة.

واضاف خلال استقباله وفداً يضم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية مهند حسام الدين، وعدداً من المديرين العامين في الديوان أنَّ الرئيس برهم صالح ساعد كثيراً في تكريم الوجوه الثقافية البارزة في مجالات الأدب والثقافة والصحافة، فضلاً عن تسهيلاتٍ واسعةٍ في تنظيم الأحداث الثقافية ومنها المهرجات المسرحية.



مبيناً أنَّ دور الرئاسة اتضح جلياً في التفاعل مع أحداث كهذه، ونحن اليوم نؤكد على هذا النهج بتنظيم مهرجان الواسطي برغم حراجة الظروف في ظل الأزمة المالية وجائزة كورونا.

وأضاف : حذفنا أكثر من 80 قسماً وشعبةً ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، واستبعدنا عشرة مديرين عامين بعد تنفيذ احكام قضائية لم يتم تنفيذها سابقاً رغم قطعيتها، كما واستحدثنا قسماً للتنوع الثقافي ليهتم بهذا التنوع والغنى الحقيقي في العراق، ونحنُ اليوم نعمل بشكلٍ حثيثٍ من أجل المحافظة عليه، إذ قمنا بترتيب التنسيق الحثيث مع وزارة الثقافة في اقليم كردستان.

وتابع : في الوقت الراهن نعمل على تنفيذ الخطة والهيكل الجديد اللذين أنجزا بالتعاون مع فريق من خارج الوزارة؛ لتعزيز البنى التحتية الثقافية، ويأتي هذا بالتوافق مع مساعي إقرار اليوم الوطني العراقي.

بدوره، قال رئيس الديوان مهند حسام الدين إنَّ رئاسة الجمهورية ترى أنَّ الأحداث الثقافية جرت في مكانها، ووقتها الصحيح، اذ ليس هناك أفضل من التواصل الثقافي المجتمعي.

وأضاف : بدأنا بوزارة الثقافة ضمن جملة زيارات كرسالةٍ واضحةٍ في دعمكم في أي ملف تعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي هذا الإطار نتفق معكم في مواصلة العمل على التقارب الثقافي والتنوع، فهو منبر للتقارب بغض النظر عن الخلافات السياسية.

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