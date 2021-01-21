2021/01/21 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الخميس، اعادة اعمار وتأهيل 15 برجا كهربائيا متضررا جراء العمليات التخريبية .وقال المحلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الكوادر الفنية والهندسية في وزارة الكهرباء وبالتنسيق مع القوات الامنية انجزت 15 برج كهربائي متضرر جراء العمليات التخريبية التي طالت منظومة الشبكة الكهربائية في المناطق المحصورة بين قضاءي القائم وعنه غربي الانبار “.واضاف ان” عمليات تخريبية وليست ارهابية استهدفت نحو 19 برجا كهربائيا في المناطق المذكورة ، مبينا ان” الملاكات الفنية والهندسية تقوم بعمليات اعادة اعمار وتأهيل كافة الابراج الكهربائية المتضررة ومن المؤمل انجاز ما تبقى من الابراج المتضررة في غضون الايام القليلة المقبلة”.وأشار المحلاوي إلى أن “قضاء القائم مازال يعاني من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ اكثر من شهر نتيجة العمليات التخريبية “.يشار الى ان مسؤول حكومي رفيع المستوى اقر في وقت سابق بوجود صراع عشائري لاستحواذ على مقاولات حماية الابراج الكهربائية “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار.. اعادة اعمار وتأهيل 15 برجا كهربائيا متضررا جراء العمليات التخريبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار.. اعادة اعمار وتأهيل 15 برجا كهربائيا متضررا جراء العمليات التخريبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).