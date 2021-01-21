الشيخ حمودي يدين التفجيرين الإرهابيين في بغداد: خلل أمني فادح

2021/01/21 | 14:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أدان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا في ساحة الطيران وسط بغداد.وقال الشيخ حمودي في بيان، إنه “يؤسفنا جدا ماشهدته العاصمة بغداد صباح اليوم من تفجيرات انتحارية سقط على أثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين”.وأضاف سماحته؛ انه “في الوقت الذي ندين بشدة هذا […]

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