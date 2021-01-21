شاعرة سوداء شابة تخطف الأضواء في حفل تنصيب بايدن

2021/01/21 | 14:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – بردائها الأصفر وشعرها المطوّق بتاج أحمر خطفت أماندا غورمان الأضواء خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء حين ألقت هذه الشاعرة السوداء الفتيّة قصيدةً من تأليفها دعت فيها مواطنيها إلى الوحدة، فأسرت بكلماتها وأدائها الحاضرين على أدراج الكابيتول والمشاهدين خلف الشاشات.وغورمان التي تبلغ من العمر 22 عاماً فقط […]

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