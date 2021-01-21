2021/01/21 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي بعد ما تطرقنا له في الحلقة السالفة من الزاوية الأولى، ومحاولة تقريبها من الايضاح، وان يكن اوليا، تاتي المسالة الهامة لمابعد، او مايحايث التفكرات الانقلابية عادة، والمقصود الاشتراطات الموضوعيه ومدى تبلورها ونضجها، فلا أفكار تتحول كما يقول ماركس في واحده من لفتاته الموفقه الى "قوة مادية"، من دون علاقة وثيقة بالاجواء والظروف، وهنا يخطر لنا بما خص الابراهيميه وقراءاتها الكبرى، التجربة الأخيرة المحمد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطنية الزائفة ووثبة العقل العراقي؟/6 - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطنية الزائفة ووثبة العقل العراقي؟/6 - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).