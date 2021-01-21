تحت حذاء ماما أمريكا ...!! - احمد جمعة

2021/01/21 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة بدءًا أنا أحبّ أمريكا ولا يهمني ما يقال...ولكن...!فن وسياسة، ثقافة وفضاء، علوم وخرافات...هذه هي الأم الكبرى للدول، وفي تعبير آخر لبعض المتحذلقين، شرطي العالم! لا سينما تنافس أفلام أمريكا بخيالها...لا قوة تهزم أمريكا...لننسى مرّة واحدة فيتنام...لكلِّ قاعدةٍ استثناء...الحلم الأمريكي قائم وما زال رغم طبقة الفقراء هناك لكن من يحلم بالنجوم لا يحققها سوى بجانب تمثال الحرية رمز الاستقلال رغمًا عن الق ......





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