أمازون تعرض على بايدن المساعدة في حملة تطعيم 100 مليون أميركي ضد كوفيد-19

2021/01/21 | 14:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت شركة أمازون على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مساعدة إدارته في حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

قرر بايدن أن أول 100 يوم فور توليه الرئاسة في البيت الأبيض، سيقدم 100 مليون تطعيم ضد كوفيد-19، ضمن خطة شاملة لمواجهة تداعيات المرض في البلاد.

وعرضت “أمازون”، الأربعاء، تقديم مساعدات في الحملة بالاستعانة بخبراتها التكنولوجية الضخمة، كما عزمت على تطعيم 800 ألف موظف لديها، عبر اتفاقية وقعتها مع منظمة صحية، وفقًا للوكالة الفرنسية.

مساعدات أمازونحفزت خطة بايدن لتقديم 100 مليون تطعيم ضد كوفيد -19، “أمازون” للمساعدة في حملة التطعيم، وفقًا لرسالة قدمها ديف كلارك، المسؤول عن فرع الاستهلاك في المجموعة.تابع كلارك “أن شركته على استعداد لمساعدة إدارتكم في جهود التطعيم، بمهاراتنا وخبراتنا في مجال العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.تعد “أمازون” ثاني أكبر صاحب عمل في البلاد، بعد سلسلة متاجر “وول مارت”، وأكد كلارك”، أن حجمها الضخم سيسمح لها بأن يكون تأثيرها كبيرًا وفوريًا في مكافحة انتشار كوفيد-19.تعتزم “أمازون” تقديم تطعيمات لموظفيها البالغ عددهم في أميركا 800 ألف شخص، وهم العمال الأساسيين في المجموعة لا يمكنهم العمل عن بعد.عقدت “أمازون” اتفاقًا مع منظمة صحية لكي تقدم التطعيمات لموظفيها في أسرع وقت ممكن، وذلك في المستودعات وفي مراكز البيانات وفي متاجر “هول فودز”.“أمازون” تحسن صورتهازادت أهمية أمازون في الحياة اليومية لملايين الناس بسبب القيود التي فرضتها السلطات للحد من تفشى كوفيد- 19.تجد أمازون نفسها في مرمى اتهامات السلطات الأميركية بإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق، مثل أقرانها من الشركات التكنولوجية الضخمة.وحاولت الشركة نفي الاتهامات الموجهة إليها بالإضرار بالمتاجر الصغيرة التي تبيع منتجاتها من خلال منصتها، بذكر الخدمات التي قدمتها لعملائها وللشركات والأفراد خلال الجائحة.خطة بايدن لمقاومة كوفيد-19يعتزم الرئيس الأميركي بايدن تخصيص 20 مليار دولار لحملات التلقيح ضد كوفيد-19.توزيع 100 مليون جرعة تطعيم في أول 100 يوم عمل له في البيت الأبيض.تكثيف الاختبارات الطبية لمواجهة الوباء.وضع من أولوياته إصلاح علاقة أميركا مع منظمة الصحة العالمية.طالب المواطنين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة.يحاول أن تثمر جهوده في إعادة فتح معظم المدارس مع فرض إجراءات وقائية.

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