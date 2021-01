2021/01/21 | 14:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حنون يَحل بيننا صاحب حظوة ومَنزلة ودار، ينزلُ في ربوع بصرتنا، الفيحاء، المنتخب الكويتي الشقيق في السابع والعشرين من الشهر الحالي، في زيارة ذات معان ودلالات، هي الأولى ليُقابل خلالها منتخبنا الوطني لكرة القدم في فاصلة ود ومحبة و(ديربي) خليجي، سَيبعث عديد الرسائل الى من يهمهم الأمر ويعنيهم شأن ملف استضافة العراق لبطولة الخليج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دارك يا الأزرق first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دارك يا الأزرق) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دارك يا الأزرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).