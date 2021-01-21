نيجيرفان بارزاني يعلن استعداد مستشفيات الاقليم لاستقبال جرحى انفجاري بغداد

2021/01/21 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ادان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بشدة التفجير الإنتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد، وأوقع 28 شهيدا و73 جريحاً.وقال بارزاني في بيان "ندين بشدة هذا العمل الارهابي الانتحاري الذي وقع في بغداد بشكل دموي ،مستهدفا المواطنين وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم".وأضاف "نعزي عوائل الضحايا ونشاطرهم الاحزان ونتمنى السلامة والشفاء العاجل للمصابين، كما أن اقليم كردستان على استعداد تام في استقبال المصابين بمستشفياته وتقديم كل دعم طبي لهم".وتابع رئيس الاقليم :" ان الهجوم الإرهابي دليل على حجم مخاطر الإرهاب ويضع الأطراف والقوى السياسية أمام مسؤولية وطنية في توحيد صفوفها والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات وإنقاذ البلاد من المخاطر والتوترات والمشاكل والأزمات"./انتهى9

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