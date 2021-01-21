الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة

2021/01/21 | 14:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، على أن ما جرى في بغداد اليوم يؤشر إلى حالة خطرة، إذ يحاول “الإرهاب الأعمى” زعزعة الاستقرار واستهداف الأمن المجتمعي.وقال الحلبوسي في بيان، انه “فُجعنا هذا اليوم بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء تفجيرين طالا مناطق مكتظة وسط العاصمة.إن ما جرى في بغداد اليوم يؤشر إلى حالة خطرة، إذ يحاول الإرهاب الأعمى زعزعة الاستقرار واستهداف الأمن المجتمعي”.وأضاف أن “حفظ الأمن ودعم المؤسسة الأمنية مسؤولية الجميع، ولا بدَّ من اتخاذ جميع السبل الاستباقية ضمن الجهد الاستخباري، لحماية أمن المواطن وتحييد تطلعات من تسوِّل له نفسه العبث باستقرار البلاد وحياة […]

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