2021/01/21 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أشار مدير كرة الزوراء كريم رزاق، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، إلى أن مباراة الفريق يوم غد أمام السماوة، ضمن منافسات الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز مهمة للفريق ولابد من كسب نقاطها.

وقال رزاق في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أهمية المباراة وكسب نقاطها يجعل الزوراء بحالة استمرارية في الصراع على الصدارة، خاصة وان الفوز سيجعل الفريق بشكل مستريح وينتظر لقاء الشرطة والجوية الذي سيقام بنفس اليوم بعد مباراتنا، فإن خسر أحد أطراف اللقاء او تعادل الفريقان فجميع النتائج تصب بصالحنا".

واضاف، أن "فريقنا جاهز للقاء الغد امام السماوة، ولا يشكو من الغيابات باستثناء عمار كاظم وهو بمرحلة الإعداد للشفاء من الاصابة، وأن الفريق مستقر بعد النتائج الايجابية الاخيرة له".

يشار الى أن فريق الجوية يقف على رأس قائمة المنافسة بـ 28 نقطة ، يليه نفط الوسط بـ 27 نقطة، ومن ثم الشرطة ثالثا بنفس النقاط وبفارق الاهداف المسجل، والزوراء رابعاً بـ 25 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير كرة الزوراء: نبحث عن نقاط السماوة وخسارة أو تعادل الشرطة والجوية بصالحنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير كرة الزوراء: نبحث عن نقاط السماوة وخسارة أو تعادل الشرطة والجوية بصالحنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).