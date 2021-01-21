أحدهما برئاسة بارزاني.. وفدان كرديان إلى بغداد لتثبيت حصة الإقليم بالموازنة

2021/01/21 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

كشف وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، دارا رشيد، الخميس (21 كانون الثاني 2021)، عن زيارة مرتقبة لوفدين حكومي وسياسي إلى بغداد، يترأس أحدهما رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني.

وقال رشيد في تصريح صحفي، إنه "من المقرر ان يزور وفدان رفيعا المستوى من إقليم كوردستان احدهما حكومي والآخر سياسي العاصمة بغداد الاسبوع المقبل للتباحث حول تثبيت حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021"، مبيناً أن "الوفد الحكومي سيتوجه الى بغداد الاحد المقبل يعقبه وفد سياسي رفيع".

وأضاف، ان "الوفد السياسي كان من المقرر سابقا ان يرأسه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبصفة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وايضا قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني وايضا من حركة التغيير والاحزاب الاخرى ان رغبت في المشاركة".

وأوضح وزير التخطيط: "نأمل بأن نصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية على ان نسلمها 250 الف برميل من النفط يوميا مع 50% من الوردات الداخلية والمعابر".

وأشار رشيد إلى أنه "في حال عدم الوصول الى اتفاق وقتها سيتم الاعتماد على زاردات الإقليم الداخلية وإدراجها في قانون موازنة الاقليم".

وعن مشروع موازنة الاقليم قال الوزير ان "حكومة الاقليم تعلم جيدا ان مصاريف استخراج النفط عالية ولهذا ستقوم الحكومة باعادة النظر اليها ونحاول التقليل من نفقات استخراج النفط".

وتابع بالقول انه "اذا كانت عملية جمع الواردات المحلية شفافة وقتها سيصل المواطن الى قناعة وستكون لديه ثقة ان امكانيات الحكومة تدفعها الى قطع جزء من راتبه".

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