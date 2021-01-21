الكعبي يطالب الأجهزة الأمنية بتزويد البرلمان بما سجلته الكاميرات من مكان تفجيري الطيران

2021/01/21 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، الأجهزة الأمنية بتزويد مجلس النواب بما سجلته كاميرات المراقبة من مكان تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جريمة أخرى يندى لها جبين الإنسانية يرتكبها الإرهاب التكفيري وطعنة غادرة تنفذها خفافيش الظلام في منطقة آمنة وأناس مدنيين ابرياء بسطاء خرجوا للاسترزاق وراء لقمة عيش عوائلهم، وما هذا الفعل الجبان إلا دليل آخر على أن الإرهاب يستهدف الإنسان والحياة وأيضا عجزهم على المواجهة بعد دحرهم في معارك المواجهة في كافة انحاء البلاد".

ودعا الكعبي، "الحكومة إلى تحقيق عاجل وتزويد مجلس النواب بتسجيل الكاميرات الأمنية، والإسراع بالكشف عن الجهات المنفذة وتكثيف الجهد الاستخباري والأمني خلال المرحلة المقبلة، كونها رسالة تحذير واضحة يجب التعامل معها بكل قوة وحزم"، مشيراً إلى أن "الهدف القادم يكون ملاحقة الخلايا الإرهابية في أوكارهم العفنة قبل ان يفكروا بالقيام بأفعال إرهابية مماثلة".

ووفقاً للبيان، وجّه الكعبي "لجنة الأمن والدفاع النيابية باستدعاء القادة الامنيين على وجه السرعة للوقوف على ملابسات هذا الخرق الامني الكبير"، مطالباً "الحكومة باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، سيما في الأماكن التي يرتادها المواطنين بكثرة وعلى وجه الخصوص الاسواق والمحال التجارية".

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت حصيلة الهجومين الانتحاريين اللذين حدثا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، إلى 28 شهيداً و73 جريحاً.

قبل ذلك، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة الطيران، وسط بغداد.

وقال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، "الحصيلة الأولية لهجوم ساحة الطيران ارتفعت إلى 13 شهيداً و28 جريحاً حتى الآن".

وأضاف، أن "هذه الحصيلة رسمية، وغير نهائية وقابلة للارتفاع".

وعن تفاصيل الهجوم، قال المحنا إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله".

وتابع، أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول".

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الانفجار الأول وقع قرب سينما غرناطة بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض.

وقال المتحدث باسم القيادة، تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز، إن "الانفجار الأول حدث قرب يسنما غرناطة، بعد تمثيل الإرهابي لدور المريض، أعقبه انفجار ثانٍ بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وكانت عمليات بغداد، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن انتحاريين اثنين، أقدما على تفجير نفيسيهما في ساحة الطيران وسط العاصمة.

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