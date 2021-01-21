وزير الخارجية عن تفجيري بغداد: العراق بحاجة لدعم خارجي

2021/01/21 | 14:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية فؤاد حسين:

استمرار التوتر الإقليمي يؤثر على الوضع الأمني الداخلي في العراق

داعش لا يزال يتحرك بقوة في العديد من مناطق العراق

العرق لا يمكنه أن يواجه التوترات وحده ونحتاج لدعم خارجي

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