2021/01/21 | 14:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، الهجوميّن الإرهابييّن اللّذَين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأشقاء العراقيين.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.

وأكدت مصر مُجددًا وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف.

من جانبه أدان الأردن التفجير وأعلن وقوفه مع العراق في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه وان أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة باكملها

كما ادانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في بغداد وأكدت وقوفها إلى جانب العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر والأردن وتركيا تدين تفجير بغداد وتعلن وقوفها مع العراق ضد الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر والأردن وتركيا تدين تفجير بغداد وتعلن وقوفها مع العراق ضد الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).