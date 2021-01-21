2021/01/21 | 14:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الناطق بإسم أنصار الله ورئيس الوفد الوطني اليمني "محمد عبدالسلام" بشدة، التفجير المزدوج الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، مؤكدا ح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق بإسم أنصار الله يدين تفجيرات بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق بإسم أنصار الله يدين تفجيرات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).