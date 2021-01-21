قطر تدين تفجيرات بغداد الإرهابية

2021/01/21 | 14:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت دولة قطر بشدة التفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد وأوقع عشرات الشهداء والجرحى، مجددة موقفها الثابت من رفض الإرهاب والعنف مهما ...

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