الرئيس العراقي ورئيس حكومة كردستان يعلقان على التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد

2021/01/21 | 14:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أدان الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، التفجيرين الإرهابيين وسط العاصمة بغداد، اليوم الخميس، والذي أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى.وقال رئيس الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الانفجارين …

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