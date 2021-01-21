مفوضية حقوق الإنسان: الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية هجوم بغداد

2021/01/21 | 14:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

استنكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الخميس، الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف المدنيين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وحملت المفوضية في بيان صدر عنها، 21 كانون الثاني/يناير، الأجهزة الأمنية "مسؤولية الخرق والانتكاسة الأمنية التي حصلت"، محذرة من "تكرارها لما فيها من انعكاسات سلبية على حياة وأمن المواطنين".

وطالبت المفوضية، الأجهزة الامنية بـ "القيام بواجباتها في حماية الأرواح والممتلكات ومعاقبة المقصرين من منتسبيها".

وارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري المزدوج، إلى 28 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى، فيما أكّد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أنّ قوات الأمن كانت تطارد منفذي الهجوم قبل وقوع التفجيرين.

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