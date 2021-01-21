2021/01/21 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 15 دقيقة

الاردن يدين هجوم الطيران

منذ 48 دقيقة

الحلبوسي: تفجير الطيران حالة خطرة..



حفظ الأمن ودعم المؤسسة الأمنية مسؤولية الجميع

منذ ساعة واحدة

رئيس الجمهورية: نقف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا

منذ ساعتين

البرلمان العربي يُدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في وسط العاصمة العراقية بغداد

منذ 16 ساعة

صالح يهنئ بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية

منذ 22 ساعة

نائب يحذر من انخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات في نينوى لهذا السبب

منذ 23 ساعة

متضمناً استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات..



البرلمان ينشر جدول جلسة السبت المقبل

منذ يوم واحد

جدول اعمال الجلسة المقبلة البرلمان

منذ يوم واحد

مجلس الوزراء يوافق على إحالة مجمع الكاطون السكني إلى الاستثمار

منذ يوم واحد

الحكيم يوجه تحذيراً لمفوضية الانتخابات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: الصراع الخليجي الإيراني ينعكس سلبا على العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: الصراع الخليجي الإيراني ينعكس سلبا على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).