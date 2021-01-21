التحالف الدولي يصدر بيانا حول تفجيري بغداد

2021/01/21 | 14:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب التحالف الدولي، اليوم الخميس، عن تعازيه لأهالي ضحايا هجومي العاصمة الاتحادية بغداد، الارهابيين.

وقال التحالف في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، "نقدم تعازينا لأهالي ضحايا هجوم بغداد اليوم، مبينا ان هذا مثال آخر على قيام الإرهابيين بقتل أصدقائنا العراقيين وإيذاء أولئك الذين يسعون إلى السلام".

واضاف: ان "قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب تواصل دعمها للحكومة العراقية، بناءً على طلبها في السعي لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق"

وكانت العاصمة الاتحادية بغداد قد تعرضت صباح الخميس، لاعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجروا أنفسهم في منطقة الباب الشرقي ببغداد أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

PUKmedia اعلام التحالف الدولي

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