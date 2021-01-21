الخزعلي: الاسترخاء الأمني وراء تفجيري ساحة الطيران

2021/01/21 | 14:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، أن ما وصفه بـ”الاسترخاء الأمني”، هو سبب تفجيري ساحة الطيران، وسط العاصمة بغداد.وقال الخزعلي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن “داعش ليست قوية، ولكن الاسترخاء الأمني والانشغال السياسي للحكومة، هما سبب العمليات الارهابية الاخيرة في ديالى، وصلاح الدين، والانبار، وجرف الصخر، ومؤخرا في ساحة الطيران”.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، فجر انتحاريان يرتديان احزمة ناسفة، نفسيهما في منطقة ساحة الطيران المكتظة بالمواطنين وسط بغداد، ما أسفر عن وقوع “28 شهيداً و73 جريحاً”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، في حصيلة قابلة للارتفاع.

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