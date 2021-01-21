مكتبه: الكاظمي يترأس اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية ببغداد

2021/01/21 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات

المسلحة مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعًا

طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية

والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

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يتبع

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