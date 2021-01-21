الكاظمي يترأس اجتماعا طارئا بمقر قيادة عمليات بغداد

2021/01/21 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا بمقر قيادة عمليات بغداد.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي ترأس اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد".

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