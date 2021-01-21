مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في تفجيرين انتحاريين وسط العاصمة العراقية بغداد

2021/01/21 | 15:40 - المصدر: فرانس 24

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أفادت وكالة الأنباء العراقية مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وإصابة 73 آخرين بجروح إثر تفجيرين انتحاريين في سوق ببغداد، الخميس في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين إلى حد الآن.

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