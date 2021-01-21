القائد العام للقوات المسلحة يترأس اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية

2021/01/21 | 15:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً لقادة الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الخرق الأمني الذي شهدته العاصمة بغداد صباح اليوم.وذكر بيان مقتضب لمكتب القائد العام، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد”.

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