الفياض : محاولات الارهاب لن تنال من عزيمة شعبنا وقدرات القوات الامنية والحشد الشعبي

2021/01/21 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض :" ان محاولات الارهاب الخائبة لن تنال من عزيمة شعبنا".وقال الفياض في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان مشهد اليوم اعاد الى الذاكرة سنوات ايغال العصابات الارهابية في دماء ابناء شعبنا "، مشيرا الى :" ان محاولات الارهاب لن تنال من قدرات القوات الامنية والحشد الشعبي الذين انهوا خرافة داعش".واضاف :" ان قواتنا بمختلف صنوفها بالمرصاد ولن تسمح بان تكون مدننا مستباحة من قبل الارهاب .وكلنا ثقة بقدرة قواتنا الامنية وحشدنا الشعبي والاجهزة الاستخبارية على حماية المدنيين "./انتهى9

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