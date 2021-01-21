تحالف سائرون يؤكد ضرورة عدم السماح لاية قوى بالعبث بامن العراق وسلامة شعبه

2021/01/21 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد تحالف سائرون ضرورة وحدة الموقف الوطني تجاه القضايا المصيرية التي تهدد وحدة العراق واستقراره وعدم السماح لأية قوى داخلية كانت او خارجية ، بان تعبث بامن العراق وسلامة شعبه.واستنكر التحالف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، العمل الارهابي الجبان الذي استهدف منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد صباح هذا اليوم والذي راح ضحيته عدد من الابرياء .وقال :" اننا في الوقت الذي نعرب فيه عن حزننا العميق لسقوط عدد من الشهداء والجرحى ، نؤكد ان مثل هذه الافعال الاجرامية تقف خلفها اجندات معادية للعراق غرضها زعزعة الامن وخلق حالة من الفوضى والاحتقان الاجتماعي".واهاب التحالف بالقوى الامنية بكل عناوينها ان تكون على استعداد تام لحفظ الامن ودرء خطر الارهاب ، مشددا على ضرورة وحدة الموقف الوطني تجاه القضايا المصيرية التي تهدد وحدة العراق واستقراره وعدم السماح لاية قوى ، داخلية كانت او خارجية ، بان تعبث بامن العراق وسلامة شعبه./انتهى9

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