2021/01/21 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة : ارتفاع عدد الشهداء الى 32 والمصابين الى 110 المركز الخبري الوطني.

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