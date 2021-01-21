التربية تؤجل الامتحانات التمهيدية إلى إشعار آخر

2021/01/21 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، تأجيل الامتحانات التمهيدية من (6 شباط 2021)، إلى إشعار آخر.

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