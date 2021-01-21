الكاظمي يترأس اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية في قيادة عمليات بغداد

2021/01/21 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

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