الهجرة تعلن عودة 242 نازحاً من مخيم عامرية الفلوجة إلى مناطقهم

2021/01/21 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عودة 242 نازحاً كدفعة جديدة من مخيم عامرية الفلوجة في محافظة الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية، ضمن خطة الطوارئ التي تبنتها الوزارة لإعادة النازحين.وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم إعادة دفعة جديدة من …

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