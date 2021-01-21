ارتفاع حصيلة التفجيرين الإرهابيين في ساحة الطيران إلى 32 شهيداً و 110 جرحى


ارتفاع حصيلة التفجيرين الإرهابيين في ساحة الطيران إلى 32 شهيداً و 110 جرحى
2021/01/21 | 15:48 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يتبع …

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