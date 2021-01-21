وزير الخارجية: التوتر الإقليمي يؤثر على الوضع والعراق لا يمكنه مواجهة التوترات وحده

2021/01/21 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الخميس (21 كانون الثاني 2021)، أن التوتر الإقليمي يؤثر على الأوضاع في المنطقة، مبيناً أن العراق لا يمكنه مواجهة التوترات وحده.

وقال حسين في تصريح صحفي، إن "التوتر الإقليمي يؤثر على الوضع في البلد"، مشددا على أن "العراق لا يمكنه مواجهة التوترات وحده، ويحتاج لدعم خارجي".

وأضاف، أن "خطاب واشنطن تجاه طهران سيختلف مستقبلا بوجود إدارة جديدة لكن أهدافها ستبقى"، مبيناً أن "علاقاتنا مع دول الخليج وايران ثابتة وفهمنا لهذه العلاقات يختلف عن فهم الغرب".

وأشار وزير الخارجية، إلى أن "علاقات العراق مع دول الخليج وإيران ثابتة وفهمنا لهذه العلاقات يختلف عن فهم الغرب".

وتابع أن "تنظيم داعش لا يزال يتحرك بقوة في العديد من مناطق البلاد"، مشيرا إلى أن "التهديد الداخلي ما زال موجودا".

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