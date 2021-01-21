2021/01/21 | 15:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عودة ( 242 ) نازحا كدفعة جديدة من مخيم عامرية الفلوجة في محافظة الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية.

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس جهاكير في تصريحات تابعتها 7sky، انه “بتوجيه و متابعة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 49 ) اسرة وبواقع ( 242 ) نازحا من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطقهم في ( القائم ، الصكرة ، الفلوجة ، الكرمة ، والسجر ) في محافظة الانبار”.

واضاف جهاكير، أن “عودة الاسر النازحة جاءت بالتنسيق مع محافظة الانبار وقيادة عمليات الانبار والجزيرة والبادية ووزارة النقل، وتم نقلهم وامتعتهم الى مناطق سكناهم الاصلية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تعلن عودة 242 نازحاً من مخيم عامرية الفلوجة طوعياً الى مناطقهم 7 SKY TV.

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