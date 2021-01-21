وزير الصحة: 32 شهيداً و110 جرحى حصيلة تفجيري بغداد اليوم

2021/01/21 | 15:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الصحة حسن التميمي، عدد الشهداء والجرحى في التفجيرين الارهابيين في ساحة الطيران بمنطقة باب الشرقي وسط العاصمة بغداد اليوم الخميس.

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