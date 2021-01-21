لجنة حقوق الانسان النيابية تدين التفجير الارهابي بحق المدنيين الابرياء

2021/01/21 | 15:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة حقوق الانسان النيابية:

ادانت لجنة حقوق الانسان النيابية التفجير الارهابي المزدوج الذي راح ضحيته عدد من المواطنين الابرياء والبسطاء من ابناء الشعب العراقي اليوم في منطقه الباب الشرقي صباحا في بغداد في حادثة يندئ له جبين الانسانية من قبل فلول الارهاب والخلايا النائمة التي تحاول اشعال فتيل الفتنة مع قرب موعد الانتخابات محاولة زعزعة الامن والاستقرار من جديد

ولذا نطالب الجهات الامنية والقضائية بالتحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين في هذه العملية الارهابية وتقديمهم الئ القضاء لينالو جزاءئهم العادل ونؤكد علئ ضروره دور القوات الامنية في الحفاظ علئ الامن والسلم وتكثيف الجهود في هذه الفتره التي ستسبق موعد قرب الانتخابات لتفويت الفرصة علئ ايادي الغدر التي تحاول ان تنال من الابرياء المدنين من ابناء الشعب رحم الله الشهداء ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحئ ولذويهم الصبر والسلوان.

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