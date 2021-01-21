2021/01/21 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | القائد العام للقوات المسلحة يترأس اجتماعا طارئاً لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية

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