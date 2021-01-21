البيت الأبيض: إدارة بايدن تسعى لتشديد القيود النووية على إيران

2021/01/21 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس

الأمريكي الجديد جو بايدن تسعى إلى

تشديد القيود المفروضة على برنامج

إيران النووي، وطالب طهران بالعودة إلى

تطبيق كافة التزاماتها حسب الاتفاق

النووي.

وقالت المتحدثة باسم

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