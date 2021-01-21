وزير الصحة: 32 شهيداً و110 جرحى حصيلة التفجيرين الإرهابيين في بغداد

2021/01/21 | 16:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، اليوم الخميس، ارتفاع اعداد ضحايا تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.وقال التميمي في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام، أن “مستشفيات وزارة الصحة استقبلت 110 جريح، و32 شهيداً”.واضاف الوزير أن “36 جريحا فقط يتلقون العلاج في المستشفيات فيما غادر بقية الجرحى بعد تلقيهم الإسعافات المطلوبة”، […]

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