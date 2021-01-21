الصحة تسجل 809 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 1805

2021/01/21 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المحافظات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1805 حالات للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 9 حالات في عموم محافظات البلاد".

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