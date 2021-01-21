2021/01/21 | 16:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد اياد بنيان رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الخميس، أن مباراة الكويت والعراق ستكون بوابة استضافة العراق لبطولة خليجي 25، مشيرا إلى أن هناك لجنة مكلفة من الاتحاد الخليجي ستصل البصرة في 25 كانون الثاني الجاري، للاطلاع على جاهزية البصرة لاستضافة الخليجي المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد بنيان: مباراة الكويت والعراق ستكون بوابة لاستضافة خليجي 25 ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد بنيان: مباراة الكويت والعراق ستكون بوابة لاستضافة خليجي 25 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).