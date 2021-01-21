السفارة الصينية تدين التفجيرين الارهابيين في بغداد وتؤكد وقوف بلادها الى جانب الشعب العراقي

2021/01/21 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ادانت السفارة الصينية في العراق التفجيرين الإرهابيين في بغداد ،مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب الشعب العراقي.وقالت السفارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، انها تدين بأشد العبارات الهجوم الارهابي الجبان في ساحة الطيران، ، مؤكدة :" ان الشعب الصيني سيقف الى جانب الشعب العراقي الصديق بثبات في هذه الظروف العصيبة"./انتهى9

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